Speciale difesa: Tunisia, Abir Moussi, bisogna isolare gli islamisti

- La politica tunisina Abir Moussi ha raccolto l'eredità politica scomoda del presidente Ben Ali, cacciato dalla piazza dieci anni fa, rivendicando il mandato della tradizione laica di Habib Bourguiba, anche a costo di allontanare gli entusiasti della Rivoluzione del 2011. Il Partito destouriano libero (Pdl) che guida è in testa ai sondaggi. Così una buona fetta del Paese guarda a questa avvocatessa di 45 anni con la speranza che possa traghettare la Tunisia fuori dalla crisi. "La situazione - spiega Moussi - è catastrofica. Lo dicono le cifre dell'economia: il Paese è indebitato fino al collo, lo Stato può destinare appena il tre per cento del bilancio agli investimenti, e questo significa che non c'è speranza di miglioramento. Oltre un quinto della popolazione vive sotto il livello di povertà. Ci mancava solo il Covid. E tutto in un contesto di grave instabilità politica, con un governo nuovo ogni trimestre". Quanto alle manifestazioni e le proteste, "bisogna distinguere: ci sono le proteste di chi ha fame, e ci sono le violenze dei delinquenti: Il ministero della Difesa ha già avvertito sulle possibili infiltrazioni di terroristi fra i manifestanti". Secondo il presidente "le forze laiche e progressiste possono costituire una maggioranza e isolare gli islamisti. Se facciamo un'ampia alleanza, le riforme si possono fare senza di loro". Resta il fatto che loro rappresentano una realtà importante. "Senza le pressioni che fanno sulla giustizia, il loro peso sarebbe ridimensionato. Costruiscono alleanze sulla base dei dossier. In più, senza i finanziamenti illegali di Paesi come il Qatar e la Turchia non potrebbero andare lontano", ha concluso Moussi. (Res)