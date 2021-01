Speciale difesa: ambasciatore Emirati negli Usa, revisione accordo su vendita F-35 era prevista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di rivedere l’accordo per la vendita dei caccia F-35 agli Emirati Arabi Uniti era “prevista”. Lo ha annunciato su Twitter l’ambasciatore degli Emirati a Washington, Yousef al Otaiba, secondo cui la sospensione temporanea è parte normale del processo che si verifica quando avviene un cambio di amministrazione negli Usa. “Come nelle precedenti transizioni, gli Emirati hanno previsto una revisione delle politiche attuali da parte della nuova amministrazione. Specificamente il pacchetto degli F-35 rappresenta molto di più della vendita di equipaggiamento militare a un partner”, ha aggiunto il diplomatico. Al Otaiba ha accolto con favore “gli sforzi congiunti per una de-escalation delle tensioni, e per un rinnovato dialogo regionale”, e ha detto che “gli Emirati lavoreranno a stretto contatto con Biden per un approccio comprensivo alla pace e stabilità in Medio Oriente”. (Res)