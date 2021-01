Speciale difesa: Libia, processo politico, ecco chi è in corsa per le posizioni esecutive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scadono i termini delle candidature per le posizioni esecutive in Libia (presidente Consiglio di presidenza, primo ministro e membro del Consiglio di presidenza). I partiti e i politici libici sono impegnati in una corsa frenetica per preparare le liste e i nomi da presentare e hanno iniziato a muovere i loro meccanismi per formare alleanze in modo da conquistare un posto nella nuova autorità libica che gestirà la fase di transizione fino a le elezioni si tengono entro la fine di quest'anno. Ore prima della scadenza del termine per la candidatura, sono stati rivelati molti nomi di candidati e chi entrerà nelle liste che competeranno per una delle posizioni esecutive. Uno fra questi che si candida come presidente è l'attuale presidente del parlamento, Aguila Saleh, per conto della regione della Cirenaica. Si è candidato anche Al-Sharif Al-Wafi, omo d'affari e politico libico, originario della città orientale di Al Marj; l'attuale ambasciatore in Giordania, Muhammad al Barghati; l'ex ambasciatore in Svizzera, Ali Khairallah e l'ex ambasciatore in Grecia, Muhammad Yunus. Per la Tripolitania, invece, si sono candidati il capo del Consiglio giudiziario Muhammad al Hafi, il politico Walid al Lafi e il sindacalista dei medici della capitale, Abd al Rahman al Balazi. Dalla regione meridionale del Fezzan, invece, l'attuale ambasciatore in Marocco, Abdelmadjid Seif el Nasr, il rappresentante dell'ex regime di Muammar Gheddafi, Omar Bouhrida, e l'ex primo ministro Ali Zeidan. Per quanto riguarda la carica di primo ministro si sono candidati il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale, Fathi Bashagha, il vice presidente del Consiglio presidenziale Ahmed Maiteeq, l'uomo d'affari Abdul Hamid al-Dabaiba, l'imprenditore Muhammad al Muntasir, il politico Mouin al Kikhia, il ministro della Difesa Salah al Numroush, Dhu Boudhawiya e il rappresentante della passato regime Youssef Chakouneh. (Res)