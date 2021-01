Speciale difesa: Regno Unito, Johnson in visita in Scozia per contenere sostegno pro indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, sarà in visita in Scozia nella giornata di oggi, in quello che viene visto essere un tentativo di moderare il crescente supporto per la causa indipendentista. Per sottolineare i vantaggi di far parte del Regno Unito, il primo ministro si concentrerà sullo sforzo fatto dal Paese per assicurarsi le vaccinazioni anti-Covid, che ha reso il Regno Unito uno dei Paesi con il programma vaccinale più avanzato del mondo. Nel frattempo, il governo a Londra starebbe cercando di "bypassare" la causa del Partito nazionale scozzese (Snp) della prima ministra Nicola Sturgeon, cercando di finanziare alcuni "progetti britannici" in Scozia direttamente da Londra. Tuttavia alcuni ministri si sarebbero detto "a disagio" all'idea che Londra possa finanziare alcuni progetti a vantaggio della popolazione scozzese, data l'amministrazione finanziaria delle due nazioni generalmente separata se non per materia di rapporti internazionali e difesa. Il ministro per la Scozia Alister Jack, avrebbe affermato di fronte a diversi membri del partito conservatore che gli scozzesi "dovrebbero sentirsi partner di uno sforzo comune piuttosto che semplici riceventi della ricchezza britannica". (Rel)