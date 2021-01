Droga: famiglia a capo di rete spaccio di cocaina a Varese, 9 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spacciavano droga nel quartiere di San Fermo a Varese e per farlo avevano intessuto una rete di contatti che cominciava in carcere e terminava nelle famiglie di persone detenute nel carcere. Per questo nove persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato e altre quattro sono da oggi sottoposte all’obbligo di firma nell’ambito dell’operazione “San Fermo 2”. La gestione familiare dell’attività illecita, finalizzata a distribuire cocaina nel popoloso rione di Varese, è stata scoperta dagli investigatori della squadra mobile, che già sei anni fa avevano smantellato un’organizzazione dedita al traffico della "polvere bianca". Ma già nel 2018 una ventina di persone sospettate era tenuta sott’occhio dagli investigatori di piazza Libertà. In due abitazioni sanfermine i poliziotti, coi colleghi dell’unità cinofila della Guardia di finanza dislocata a Malpensa, hanno trovato un etto di cocaina a spacciatori noti proprio da tre anni e appartenenti alla famiglia di un cinquantenne calabrese finito in carcere nel settembre del 2018 per scontare una condanna per armi, ricettazione e stupefacenti. L'essere detenuto però non ha impedito al pregiudicato di tirare i fili di un'organizzazione solida, che ha coinvolto via via la moglie di 49 anni, la figlia di 23 anni e il cognato di 51 anni che ricevevano gli ordini del congiunto, incluse le riscossioni dei crediti.(Rem)