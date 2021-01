Russia: Cremlino, non a conoscenza di nuova inchiesta su ruolo Fsb in omicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino non è a conoscenza dei contenuti dell'ultima inchiesta sul coinvolgimento di ufficiali dei Servizi di sicurezza (Fsb) in una serie di omicidi. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza russa, Dmitrij Peskov. "Purtroppo no, non l'ho letto. Più ce ne sono queste inchieste, meno tempo rimane per conoscerle", ha dichiarato il portavoce del Cremlino. "Spesso la loro qualità non è una motivazione per conoscerle, semplicemente non voglio perdere tempo", ha aggiunto. Ieri è stata pubblicata una nuova inchiesta dei portali d'informazione "Bellingcat" e "The Insider", con la partecipazione del quotidiano tedesco "Der Spiegel". L'indagine è una prosecuzione della pubblicazione congiunta di "The Insider", "Bellingcat" e l'emittente statunitense "Cnn" in base alla quale, l'oppositore Aleksej Navalnyj sarebbe stato avvelenato da ufficiali del Servizio di sicurezza federale russo. (segue) (Rum)