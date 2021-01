Russia: Cremlino, non a conoscenza di nuova inchiesta su ruolo Fsb in omicidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo articolo gli autori presentano una versione del coinvolgimento degli agenti in diversi omicidi. Insider ha pubblicato ieri un'indagine su diversi episodi in cui, secondo gli autori, la morte di diversi cittadini russi sarebbe stata associata alle attività di una "squadra di avvelenatori" dei servizi speciali russi. Gli autori dell'inchiesta affermano che tra le vittime degli avvelenatori c'erano, in particolare, il giornalista e attivista per i diritti umani del Kabardino-Balkaria, Timur Kuashev, trovato morto alla periferia di Nalchik il primo agosto 2014, l'attivista del movimento sociale Saadval Lezghian, Ruslan Magomedragimov, trovato morto nella sua auto il 24 marzo 2015 a Kaspiysk (Daghestan), il leader del movimento della Nuova Russia, Nikita Isaev morto il 16 novembre 2019 sul treno Tambov-Mosca. Gli autori dell'indagine suggeriscono che, nonostante le differenze nelle vittime, nei motivi e nei metodi dei presunti omicidio, in tutti i casi ci sarebbe stata una "squadra più o meno permanente di esecutori", che includeva vari elementi dell'Fsb. Come per le indagini sul presunto avvelenamento di Navalnyj, gli autori fanno riferimento ai dati sui viaggi aerei e sull'uso dei cellulari, dai quali risulta che gli spostamenti della "squadra esecutrice" coincidevano con i luoghi di permanenza delle vittime. (Rum)