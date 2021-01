Il Brasile è il Paese che ha gestito peggio la pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è il paese che ha gestito peggio la pandemia del nuovo coronaviurs. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato dal Lowy Institute di Sydney, che ha preso in esame 98 paesi. L’analisi si basa su sei criteri: casi, decessi, casi per milione di abitanti, decessi per milione di abitanti, casi confermati in relazione al numero di test, test ogni mille persone. Il periodo in esame si estende per le 36 settimane successive alla conferma del 100mo caso di contagio in ogni paese, utilizzando dati disponibili fino al 9 gennaio 2021. Secondo lo studio il paese che ha gestito meglio la pandemia è la Nuova Zelanda, mentre quello che ha fatto peggio è il Braile, che si posiziona all’ultimo posto preceduto da Messico e Colombia.Il Brasile si trova nel pieno della secondo ondata pandemica. La situazione è particolarmente grave nello stato di Amazzonia, dove lo scorso 14 gennaio si è verificato il primo collasso del sistema sanitario pubblico locale e l'esaurimento di tutte le scorte di ossigeno disponibili. Le autorità locali hanno comunicato di non essere più in grado di fornire assistenza ai malati. Gli ospedali hanno installato celle frigorifere container all'esterno degli ospedali per poter adagiare i corpi dei deceduti. Una task force è stata creata nei cimiteri per poter aumentare la capacità di ospitare le salme. Inoltre un ponte aereo è stato istituito dall'aeronautica militare per poter trasferire pazienti verso alti stati e scorte di ossigeno verso lo stato di Amazzonia.Vista la complessa situazione di Manaus, i governatori di almeno 22 dei 27 stati del paese hanno concordato di concedere allo stato una quota extra di dosi di vaccino nella speranza che questo possa contribuire ad alleviare la pressione sulle strutture sanitarie. Complessivamente, nello stato di Amazzonia, che conta poco più di 4 milioni di abitanti, il numero di casi da inizio pandemia ha superato i 250 mila, mentre i decessi sono stati più di 7 mila. L'incidenza, tra le più alte del paese è di 6.054 casi ogni centomila abitanti, mentre la mortalità è pari a 174 decessi ogni centomila abitanti.In questo contesto la Corte suprema del Brasile (Stf) ha disposto l'apertura di un'indagine per verificare l'eventuale condotta illegale del ministro della Salute, Eduardo Pazuello, durante la gestione della crisi sanitaria nello stato di Amazzonia. La richiesta di indagini era stata presentata sabato 23 gennaio dal procuratore generale della Repubblica, Augusto Aras, per verificare se il ministro Pazuello possa essere considerato colpevole del reato di omissione in merito al collasso del sistema sanitario a Manaus. Il giudice ha stabilito il termine di 60 giorni per il completamento dell'indagine.L'indagine prende le mosse da un documento presentato dal partito Cittadinanza (Cidadania) alla procura generale in cui si evince che il ministro era già a conoscenza delle carenza di scorte di ossigeno da dicembre e che, dal giorno 8 di gennaio, anche dell'imminente mancanza di ossigeno con cui assistere i pazienti covid nelle strutture del servizio sanitario nazionale (Sus). Di fronte alla mancanza di ossigeno il ministro Pazuello avrebbe invece solo inviato suoi rappresentanti sul territorio e destinato allo stato amazzonico scorte extra di idrossicolorochina, considerata dal ministero il farmaco base della profilassi di prevenzione della Covid-19 nonostante la comunità scientifica internazionale e studi pubblicati sulle più autorevoli riviste scientifiche ne abbiano escluso l'efficacia. (Brb)