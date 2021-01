Polonia: commissioni diritti e libertà civili Parlamento Ue, la legge sull'aborto è attacco a donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti della commissione per i diritti delle donne e della commissione per le libertà civili del Parlamento europeo esprimono solidarietà alle persone che da ieri stanno manifestando in Polonia contro la legge che di fatto vieta l'aborto e ribadiscono la loro richiesta al governo polacco di modificare la norma. Il Parlamento europeo ha ricordato che la legge è entrata in vigore poiché la sentenza del Tribunale costituzionale di ottobre in merito al diritto all'aborto è stata pubblicata ieri nella Gazzetta ufficiale polacca. "In Polonia, la misoginia regna sovrana. Il divieto de facto dell'aborto promosso dal governo polacco interferisce direttamente con l'autonomia e l'integrità fisica delle donne. È un attacco ai diritti umani e fondamentali e dovrebbe essere impensabile in una democrazia liberale nel 2021. Non c'è posto per un tale disprezzo per l'umanità in Europa e sono con i manifestanti in Polonia che si pronunciano contro questa politica arretrata", ha dichiarato la presidente della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, la socialista austriaca Evelyn Regner. (segue) (Beb)