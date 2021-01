Grecia-Italia: ambasciatore Falcinelli con ministro Esteri Dendias, "eccellenti rapporti bilaterali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia ad Atene Patrizia Falcinelli ha incontrato oggi, 28 gennaio 2021, il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias. Lo riferisce con un comunicato l'ambasciata italiana ad Atene, secondo cui durante il colloquio è stato espresso grande apprezzamento per l’eccellente stato dei rapporti bilaterali e per le prospettive di ulteriore sviluppo in ogni ambito. L'ambasciata informa che sono inoltre state passate in rassegna le principali questioni d’attualità internazionale d’interesse reciproco, tra cui la Libia, la collaborazione in ambito migratorio, il processo di allargamento e il Mediterraneo orientale. A tale ultimo riguardo, l’ambasciatore ha ribadito la soddisfazione dell’Italia per la recente ripresa dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia, a quasi cinque anni dall’ultimo round dei “Talks”. L’incontro ha inoltre offerto l’occasione per un aggiornamento reciproco sul processo di ratifica dell’accordo bilaterale sulla delimitazione delle rispettive zone marittime e sulla recente estensione del mare territoriale greco nel Mar Ionio. L'ambasciatore Falcinelli ha voluto infine ringraziare il ministro Dendias per la solidarietà espressa dalla Grecia sul caso Regeni durante l’ultimo Consiglio Affari esteri. (Com)