Polonia: Covid, dal primo febbraio riaprono i negozi nei centri commerciali

- Dal primo febbraio in Polonia potranno riaprire i negozi nei centri commerciali e alcuni luoghi di cultura. Lo ha riferito il ministro della Sanità, Adam Niedzielski, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Sempre dal primo febbraio verrà meno l'orario dedicato agli anziani nei negozi. Il regime igienico-sanitario speciale resterà in vigore almeno fino al 14 di febbraio. Sulla scuola il ministro ha confermato quanto più volte ribadito: gli alunni continueranno con la didattica a distanza. Gli unici a fare eccezione sono gli scolari delle classi dalla prima alla terza delle scuole elementari, che sono tornati in aula già dal 18 gennaio. La soluzione offerta, dice Niedzielski, è "un passo cauto". I Paesi limitrofi come Slovacchia e Repubblica Ceca a un certo punto hanno scelto "un deciso allentamento delle restrizioni" per poi "diventare purtroppo ingloriosi leader dei contagi". "Dal primo febbraio gallerie d'arte e musei saranno riaperti in regime sanitario", ovvero consentendo l'ingresso a una persona ogni 15 metri quadrati. A giustificazione di quanto deciso il ministro Niedzielski ha citato ricerche fatte negli Stati Uniti, in base alle quali "il commercio è relativamente sicuro, non è in cima alla lista di attività che provocano la trasmissione del coronavirus. Lo stesso dicasi di gallerie d'arte e musei". (Vap)