Roma: Daspo per i tre arrestati che hanno aggredito troupe tv a ponte Milvio

- Oggi gli agenti della divisione anticrimine, hanno notificato i cosidetti "Daspo Willy" ai tre ultras della Lazio che si sono resi protagonisti dell'aggressione alla troupe della Rai che lo scorso 20 dicembre stava realizzando alcuni servizi connessi all'emergenza pandemica per conto della trasmissione "Storie italiane". Il provvedimento, già adottato per i due esponenti della tifoseria laziale arrestati per gli stessi fatti lo scorso 13 gennaio, è stato firmato dal questore anche per gli altri tre componenti del gruppo che aveva aggredito la troupe Rai mentre stava documentando la numerosa presenza di giovani che si intrattenevano senza mascherine protettive nei pressi di alcuni bar della piazza di ponte Milvio. I tre ultras della Lazio di 27, 30 e 54 anni risultano già noti alla divisione anticrimine per essere stati destinatari negli anni passati di provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi. Il "Daspo Willy", misura di prevenzione volta a neutralizzare condotte pericolose per la sicurezza pubblica di coloro che hanno preso parte a disordini all'interno o nelle immediate vicinanze di locali, vieta per due anni ai tre arrestati di frequentare e di stazionare nelle immediate vicinanze di pub, bar e ristoranti siti nella zona della movida di ponte Milvio, storico luogo di ritrovo dei tifosi Laziali. (Rer)