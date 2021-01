Russia: tribunale respinge appello di Navalnyj e conferma detenzione per 30 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale russo che ha esaminato oggi l'appello della difesa dell'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj, ha confermato le misure di detenzione per un periodo di 30 giorni. Lo ha annunciato lo staff di Navalnyj in un messaggio su Telegram, riportando lo scambio di battute a conclusione dell'udienza. Il giudice ha chiesto all'attivista se avesse compreso il senso della decisione. "Mi era tutto chiaro anche prima dell'inizio della sessione del tribunale", ha replicato l'attivista. Navalnyj è stato arrestato all'aeroporto di Sheremetyevo il 17 gennaio dopo essere tornato dalla Germania, dove era in cura per un avvelenamento. La decisione sulla detenzione è stata presa dal tribunale di Khimki, e si è svolta presso il dipartimento di polizia locale. La difesa dell'attivista considera illegale la decisione del tribunale. (Rum)