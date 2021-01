Covid: Prestigiacomo (FI), solidarietà a Federmep, battaglia in Parlamento su Ristori e protocolli sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina, ho preso parte alla manifestazione organizzata a Roma da Federmep, l'associazione del settore organizzazione eventi privati e matrimoni, che raccoglie più di 50mila imprese e 300mila professionisti, che rischiano di chiudere i battenti per sempre. Forza Italia condivide da sempre la loro protesta tanto da aver presentato in Parlamento norme a loro favore sui ristori, accolti purtroppo solo in parte". Lo ha detto Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia e vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera. "E' stata Forza Italia, grazia alla battaglia della presidente Gelmini e di tutto il gruppo parlamentare - continua a Prestigiacomo - a far inserire nella relazione di accompagnamento allo scostamento di Bilancio la norma per superare le limitazioni imposte dal codice Ateco, includendo altri settori ingiustamente esclusi, come gli artigiani, le partite Iva e appunto le imprese organizzatrici di eventi privati e wedding. Quello che il settore oggi chiede, e che noi chiederemo nel prossimo provvedimento Ristori, è una maggiore attenzione alla loro situazione particolare, con due semplici e fondamentali passaggi: calcolo dei ristori non in base alle mancate entrate ma al fatturato del 2019 e l'avvio di tavoli nazionali e regionali per stilare protocolli sicuri, per far sì che le aziende del settore possano tornare ad organizzare eventi e non rischiare così di sparire per sempre. A tutto il settore la nostra solidarietà e la promessa che daremo battaglia in Parlamento", ha spiegato la parlamentare di Forza Italia. (Com)