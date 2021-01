Ue: premier greco "soddisfatto" dalla pressione della Commissione su consegne vaccini Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha salutato con favore la pressione esercitata negli ultimi giorni dalla Commissione europea nei negoziati con i produttori dei vaccini anti Covid in modo da superare i ritardi nella consegna. "Sono lieto che la Commissione europea abbia ascoltato le sollecitazioni di molti capi di Stato e di governo e ora stia negoziando in modo più duro, più deciso, più rigoroso con le grandi aziende di vaccini", ha detto Mitsotakis nel corso di una riunione in videoconferenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato dal quotidiano di Atene "Kathimerini". "Queste aziende devono capire che nella misura in cui il denaro europeo è stato utilizzato nella ricerca di questi vaccini, devono onorare i contratti che hanno firmato con l'Unione europea", ha aggiunto. Secondo il premier di Atene l'Ue "deve essere in grado di esercitare la necessaria influenza o addirittura pressione" sulle compagnie farmaceutiche sui tempi di consegna concordati sui vaccini. (segue) (Gra)