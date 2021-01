Ue: premier greco "soddisfatto" dalla pressione della Commissione su consegne vaccini Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso premier Kyriakos Mitsotakis ha ribadito nei giorni scorsi che, nonostante i ritardi nelle forniture dei vaccini a livello europeo, in Grecia la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 sta proseguendo come previsto. "Il processo della vaccinazione sta procedendo esattamente come avevamo pianificato", ha affermato Mitsotakis che ha già ricevuto entrambe le dosi necessarie per l'immunizzazione contro il Covid-19. "Continueremo con questo processo e con questa velocità", ha aggiunto. In Grecia nei giorni scorsi è stata attivata la piattaforma online per le prenotazioni dei vaccini per le persone tra gli 80 e gli 84 anni. (Gra)