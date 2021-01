Nigeria: governo di Abuja e Ifad aiutano piccoli agricoltori a combattere la povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale della Nigeria e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) delle Nazioni Unite stanno lavorando insieme per ridurre l'impatto della pandemia Covid-19 sulle attività dei piccoli agricoltori e sull'approvvigionamento alimentare interno negli Stati nord-orientali della Nigeria. L'Ifad, si legge in una nota, ha fornito una prima sovvenzione di 900 mila dollari attraverso il suo Rural Poor Stimulus Facility (Rpsf) per sostenere i piccoli produttori e le famiglie rurali del nord più colpiti durante la crisi del Covid-19, nonché per ricostruire e riprendersi in seguito periodo di crisi. La convenzione di sovvenzione è stata firmata dal ministro delle Finanze, il bilancio e la pianificazione nazionale nigeriano, Zainab Shamsuna Ahmed, e dal direttore regionale dell'Ifad per l'Africa occidentale e centrale, Nadine Gbossa, e mira ad aiutare i piccoli agricoltori vulnerabili in sette Stati del nord (Borno, Jigawa, Katsina, Kebbi , Sokoto, Yobe e Zamfara). Sotto la guida del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, più di 8 mila piccoli agricoltori vulnerabili nel nord della Nigeria riceveranno uno stimolo agricolo e un pacchetto di resilienza composto da semi resistenti al clima; si tratta di varietà ad alto rendimento e ad alto valore nutritivo che aiuteranno gli agricoltori a ottenere una buona produzione e garantire i loro redditi. (segue) (Com)