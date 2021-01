Nigeria: governo di Abuja e Ifad aiutano piccoli agricoltori a combattere la povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno dell'Ifad completa il paniere Covid-19 delle Nazioni Unite per la Nigeria, stanziando risorse per mitigare l'impatto della pandemia sulle attività agricole dei piccoli proprietari e sull'approvvigionamento alimentare interno. “Riconosciamo e apprezziamo entrambi il sostegno dell'Ifad alla nostra ricerca per mitigare l'impatto della pandemia di Covid-19 sull'economia del Paese, in particolare sul settore agricolo”, ha detto Mohammed S. Nanono, ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Nigeria. “Questo sostegno rafforza il piano di mitigazione e sostenibilità agricola Covid-19 del mio ministero, che mira ad affrontare l'impatto della pandemia sull'agricoltura e sulla sicurezza alimentare nigeriana”, ha aggiunto. Il governo procurerà 80 tonnellate di sementi - mais, riso e ortaggi - e 722 tonnellate di fertilizzanti che sosterranno i piccoli agricoltori più colpiti. Circa il 50 per cento sono donne, il 25 per cento uomini e il 25 per cento giovani agricoltori che stanno già partecipando al Programma di sostegno all'adattamento al clima e all'agrobusiness finanziato dall'Ifad. (Com)