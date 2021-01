Messico: Pemex, produzione benzina ai minimi storici ma aumenta quota di vendita interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 la compagnia energetica statale del Messico, Pemex, ha prodotto il volume di benzine più basso dal 1993: 185.600 barili al giorno, il 9 per cento rispetto all'anno precedente. Il dato è parte del rapporto mensile di Pemex, che certifica un calo nell'elaborazione di tutti i prodotti raffinati, eccezion fatta per il Fuel oil. Bilancio positivo invece per la vendita della benzina nel mercato interno: con un crescita di quattro punti percentuali sul 2019, oggi la compagnia statale soddisfa il 32 per cento della domanda messicana, restringendo il margine di offerta ai prodotti importati. Il volume delle vendite interne era stato tra il 2018 e il 2019 sotto il 28 per cento del totale, contro il 53 per cento che Pemex poteva vantare dieci anni fa e il 74 per cento di due decenni or sono. La produzione di diesel nelle sei raffinerie della Pemex è arrivata nel 2020 a quota 113.600 barili al giorno, altro record negativo, il 13 per cento in meno sul 2019. Anche in questo caso però i numeri sulle vendite interne sono incoraggianti: il 52 per cento del segmento, 8 punti in più sull'anno precedente, è coperto dall'offerta Pemex. (segue) (Mec)