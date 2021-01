Messico: Pemex, produzione benzina ai minimi storici ma aumenta quota di vendita interna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recupero della produzione interna dei derivati del petrolio, per rendere il paese meno dipendente dall'estero, è uno degli obiettivi fissati dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Ed è in questo contesto che va inquadrata la scelta di costruire una settima raffineria, nei pressi del porto petrolifero di "Dos Bocas", ambizioso progetto di infrastruttura spesso criticato per gli alti costi misurati sulla previsione di utilità. Il governo, che ha deciso di supportare Pemex attraverso cospicue iniezioni di fondi e aiuti fiscali, ha inoltre dato mandato per un piano di rimessa in esercizio delle raffinerie, aumentandone la capacità istallata. L'aumento delle vendite interne è legato d'altro canto anche a un calo della domanda complessiva, per le restrizioni imposte dalle misure di freno al contagio del nuovo coronavirus. Più sensibile il tema del Fuel Oil, i cui margini di vendita sui mercati internazionali si vanno sempre più riducendo a causa del potenziale impatto ambientale. (Mec)