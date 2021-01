Sanità: M5s Lombardia deposita progetto di legge per istituire geriatra di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle Lombardia ha depositato un progetto di legge regionale, a firma del consigliere regionale Luigi Piccirillo, per l’avvio della sperimentazione del geriatra di base. “In Lombardia - spiega Picciirillo - gli over 65 sono oltre due milioni e occorre interrogarsi sulla capacità di risposta del sistema sanitario in termini di assistenza a lungo termine, in particolare assicurando cure domiciliari e residenzialità assistita. Ritengo quindi che vada confermato il ruolo del medico di medicina generale e affiancato al geriatra di base, una figura che possa esplicare una funzione di raccordo tra ospedale e territorio e, se necessario, assumere la funzione di tutor clinico. Nel caso in cui le condizioni del paziente siano tali da impedirgli ogni spostamento, inoltre, il geriatra di base interverrà a domicilio”. “Il servizio si dovrà avviare inizialmente in forma sperimentale in una Ats. L’obiettivo ultimo del progetto di legge è quello di assicurare la continuità nella presa in carico, valutare i bisogni assistenziali degli anziani fragili e supportare il medico nella gestione delle dimissioni difficili. Il geriatra di base può essere il regista e il fulcro dei percorsi assistenziali di maggiore criticità in modo da garantire all’anziano la permanenza presso il proprio domicilio il più a lungo possibile con un’assistenza sanitaria continua, efficace, efficiente e soprattutto qualificata. È un progetto questo, che farà anche risparmiare la nostra sanità evitando ricoveri impropri”, conclude il consigliere pentastellato. (com)