Romania: tasso disoccupazione al 3,38 per cento nel dicembre 2020

- A dicembre 2020, il tasso di disoccupazione registrato in Romania è stato del 3,38 per cento, superiore di 0,06 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 0,41 rispetto a quello dello stesso periodo del 2019. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". I dati, resi noti dall'Agenzia nazionale per l'occupazione, indicano quasi 300 mila disoccupati a fine dicembre, di cui due terzi residenti nelle zone rurali. La quota più importante è rappresentata dai disoccupati senza titoli di studio e da quelli con livello di istruzione primaria. (Rob)