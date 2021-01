I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Accademia di medicina, nessuna base scientifica su efficacia Carvativir - L’Accademia nazionale di medicina del Venezuela ha preso le distanze dall’annuncio del presidente Nicolas Maduro sull'avvio della produzione del Carvativir, farmaco che promette "efficace al 100 per cento" contro il nuovo coronavirus. In un comunicato l’accademia afferma che non vi è alcuna certezza scientifica sull’efficacia del trattamento né di altri rimedi “naturali” nella cura del Covid-19. L’accademia chiede quindi al governo e alla popolazione di astenersi dal diffondere informazioni prive di base scientifica e attenersi alle direttive dell’organizzazione mondiale della sanità (Oms) e avverte che può essere controproducente in una situazione di pandemia generare una “falsa sensazione di sicurezza” in una popolazione vulnerabile. (segue) (Res)