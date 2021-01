I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Repubblica Dominicana non riconosce più Guaidò come presidente ad interim - Il ministro degli Esteri della Repubblica Dominicana, Roberto Alvarez, ha dichiarato che il suo paese non riconosce più la legittimità dell’Assemblea nazionale venezuelana uscente né tantomeno il leader di opposizione Juan Guaidò come presidente ad interim. Parlando al quotidiano “Listin Diario” il ministro ha dichiarato che “nel caso del Venezuela crediamo sia necessaria una negoziazione con il regime. Anche se non piace, Maduro è l’interlocutore e per negoziare c’è bisogno di due parti”. Ad oggi la Repubblica Dominicana non ha relazioni ufficiali con il governo di Maduro. (segue) (Res)