I fatti del giorno - America Latina (5)

- Colombia: coronavirus, sospesi i voli da e verso il Brasile - La Colombia ha sospeso i voli da e verso il Brasile per 30 giorni come misura preventiva per scongiurare la diffusione della variante del nuovo coronavirus registrata in quel paese. La misura, riferisce la stampa locale, sarà in vigore a partire dal 29 gennaio. La misura si applica al trasporto passeggeri ma non al trasporto merci. I viaggiatori in ingresso dal Brasile tra il 18 e il 27 gennaio dovranno effettuare una quarantena di 14 giorni dalla data di ingresso nel paese. Resta chiusa la frontiera terrestre con il Brasile. Quesa settimana anche il Perù ha sospeso i voli dal e verso il Brasile, mentre l'Argentina ha annunciato una riduzione delle tratte. (Res)