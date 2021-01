Cina-India: blocco 59 app cinesi, Pechino si oppone a discriminazioni verso le proprie aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si oppone a qualsiasi misura discriminatoria e restrittiva nei confronti delle proprie aziende. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero del Commercio cinese, Gao Feng, in risposta al divieto applicato dall'India su 59 app cinesi. "La Cina ha chiesto chiarimenti in merito alle autorità indiane" ha spiegato Gao in un briefing online, auspicando che i due Paesi possano incontrarsi a metà strada per creare un ambiente imprenditoriale aperto e paritario. Il ministero dell'Elettronica e della tecnologia dell'informazione indiano ha bloccato l'anno scorso 59 app cinesi, secondo quanto riferito dal quotidiano "The Times of India", ha deciso di rendere il provvedimento permanente perché insoddisfatto dei chiarimenti forniti dalle aziende produttrici. Il blocco fu imposto il 29 giugno 2020 per motivi di sicurezza "poiché alla luce delle informazioni disponibili sono coinvolte in attività che pregiudicano la sovranità e l'integrità dell'India, la difesa dell'India, la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico": così il ministero motivò la decisione, presa in base alla sezione 69A della legge Information Technology Act del 2009 e delle successive norme Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public) Rules del 2009. Tra le app bloccate ce n'erano alcune molto popolari, come TikTok, Uc Browser, WeChat, Weibo, Baidu Map e Xender. (segue) (Cip)