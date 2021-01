Cina-India: blocco 59 app cinesi, Pechino si oppone a discriminazioni verso le proprie aziende (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 settembre 2020 furono bloccate altre 118 applicazioni, tra le quali Baidu, Baidu Express Edition, Tencent Watchlist, FaceU, WeChat Reading, Tencent Weiyun, Pubg Mobile e Pubg Mobile Lite. Il 24 novembre un ulteriore blocco ha riguardato 43 app, in diversi casi legate al Gruppo Alibaba. Tra i nomi più noti compresi nell'ultimo elenco ci sono AliExpress, Snack Video e Alibaba Workbench. La stretta sulla sicurezza informatica si colloca nel contesto di rinnovata tensione al confine con la Cina, concentrata da mesi nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa. Il governo cinese ha protestato più volte contro le misure, definendole discriminatorie e contrarie alle norme del commercio internazionale e ha esortato Nuova Delhi a un ripensamento. TikTok ha emesso ieri un comunicato per annunciare che, a causa della situazione, taglierà il suo organico in India, dove impiega circa duemila lavoratori. (Cip)