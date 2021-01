Governo: Taverna (M5s), se non ci sarà convergenza su Conte non resta che il voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Taverna, "tutto questo è stato fatto, ma molto altro si deve fare ancora. Il Movimento cinque stelle è qui per questo e si batterà ancora per il bene del Paese, ma c’è solo una persona che può guidarlo in questo momento: il presidente Giuseppe Conte. Grazie a lui abbiamo raggiunto questi obiettivi e solo con lui è possibile lavorare per raggiungere i prossimi. Voglio essere molto chiara: se su questo non vi sarà convergenza - conclude la senatrice pentastellata -, non resterà che rimettersi anticipatamente al voto popolare". (Rin)