Roma: Raggi, rinnovamento piazza San Silvestro vittoria molto importante per tanti romani

- La caparbietà e la forza di volontà "riescono a superare l’inerzia della burocrazia. Era il 2012 quando sono stati avviati i lavori di pedonalizzazione di piazza San Silvestro, a pochi metri da via del Corso e piazza di Spagna. Il progetto di rifacimento fu assegnato all’architetto Paolo Portoghesi che ha avuto il merito di trasformare quello che era un capolinea degli autobus in un piccolo salotto cittadino. Il progetto prevedeva la piantumazione di alberi. Per anni, però, non è stato fatto. I cittadini hanno giustamente richiesto che l’opera venisse completata". Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Ce l’abbiamo fatta - aggiunge Raggi - Nelle immagini vedere all’opera gli operai che stanno piantumando due alberi di Jacaranda e due di Melia Azedarach. Si tratta di una vittoria degli abitanti e della caparbietà dei consiglieri di Roma Capitale. Voglio ringraziare i membri della commissione Ambiente guidata da Daniele Diaco, che ha messo i fondi necessari in bilancio. 'Chi pianta un albero pianta una speranza' (Lucy Larcom). Questa di piazza San Silvestro è una vittoria apparentemente piccola ma molto importante per tanti romani". (Rer)