Albania: presidente Meta auspica "rovesciamento democratico" alle elezioni di aprile

- Le elezioni parlamentari del 25 aprile porteranno ad un "rovesciamento democratico" in Albania. Lo ha affermato il presidente albanese, Ilir Meta, secondo cui le elezioni avrebbero dovuto tenersi già "molto tempo fa" per evitare i danni a suo modo di vedere provocati dal governo guidato dal premier Edi Rama. Il presidente Meta, durante quest'ultima legislatura, è stato spesso impegnato in uno scontro diretto con il governo Rama con un confronto serrato anche su alcuni elementi delle riforme chiave per il futuro europeo del Paese.(Alt)