Imprese: Capone (Ugl), necessaria flat tax e stralcio cartelle esattoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme lanciato da Bankitalia in merito al possibile fallimento di 6.500 imprese entro il 2022 come conseguenza della forte contrazione del Pil che, soltanto quest'anno, cadrà di 9 punti percentuali è preoccupante. Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl in merito alla nota di Bankitalia relativa al possibile fallimento di 6.500 imprese entro il 2022. "La previsione dei tecnici - si legge in una nota - fornisce un quadro parziale in quanto non tiene conto delle imprese costrette a chiudere senza avviare procedure concorsuali. La fase congiunturale è particolarmente drammatica e la situazione potrebbe peggiorare in caso di ulteriore calo del Pil. Purtroppo, il vuoto politico causato dall'attuale crisi di governo pesa sul clima di incertezza e instabilità. Stiamo attraversando - spiega - uno dei momenti più gravi della storia repubblicana ed appare evidente che i provvedimenti adottati in questi giorni risulteranno decisivi per la sopravvivenza del tessuto produttivo e industriale che costituisce il principale 'asset' del Paese". (segue) (Rin)