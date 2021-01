Imprese: Capone (Ugl), necessaria flat tax e stralcio cartelle esattoriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Capone "è indispensabile, pertanto, contare su un esecutivo in grado di affrontare con determinazione e lungimiranza la minaccia della pandemia e della crisi economica. In tal senso è prioritario intervenire a sostegno di imprese e lavoratori mediante uno 'shock' fiscale senza precedenti. Servono misure coraggiose come la 'flat tax' e il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali per liberare le aziende da un carico fiscale ormai insostenibile, fornendo loro la liquidità necessaria per far fronte ai pagamenti e alle scadenze urgenti. Non possiamo permetterci di tergiversare ancora, è in gioco la credibilità del Paese e il futuro dei cittadini", conclude il segretario Ugl. (Rin)