Iraq-Vaticano: cardinale Sako, Papa Francesco incontrerà ayatollah Al Sistani

- Papa Francesco incontrerà a Najaf, in Iraq, la principale autorità religiosa sciita irachena, l’ayatollah Ali al Sistani, durante la sua visita nel Paese prevista dal 5 all'8 marzo. Lo ha annunciato il patriarca di Babilonia dei Caldei, cardinale Louis Raphael I Sako. Secondo quanto riferito in precedenza dal cardinale Sako, in occasione dell’incontro potrebbe avvenire la firma del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, come peraltro già accaduto nel 2019 ad Abu Dhabi con l’imam della moschea di Al Azhar, Ahmad al Tayyeb. (Res)