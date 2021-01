© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra unito e compatto al Quirinale chiede soluzioni per la crisi. No o a governi Ogm o politicamente modificati. No a un esecutivo di soccorritori e stampelle!". Lo afferma in una nota il senatore Udc e presidente nazionale dello Scudo crociato, Antonio De Poli, alla vigilia delle consultazioni sulla crisi di governo.(Com)