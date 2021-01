Energia: Eurostat, nel 2019 consumo Ue di 1,3 miliardi di tonnellate di petrolio equivalente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, il consumo di energia primaria nell'Unione europea dei 27 Stati membri ha raggiunto 1.352 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtep), che è del 3 per cento superiore all'obiettivo di efficienza per il 2020 e del 19,9 per cento rispetto all'obiettivo del 2030. Il consumo finale di energia ha raggiunto 984 Mtep, pari al 2,6 per cento in più dell'obiettivo di efficienza per il 2020 e il 16,3 per cento in meno rispetto all'obiettivo 2030. Rispetto al 2018, il consumo di energia primaria è diminuito del 2 per cento a livello dell'Ue e il consumo di energia finale dell'1 per cento. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Eurostat ha ricordato che l'Ue si è impegnata a ridurre del 20 per cento il consumo di energia entro il 2020, mirando ad avere un consumo di energia primaria non superiore a 1.483 Mtep e un consumo finale di energia non superiore a 1.086 Mtep nel 2020. Per il 2030 l'obiettivo vincolante è almeno del 32,5 per cento di riduzione e questo si traduce in un consumo di energia primaria non superiore a 1.273 Mtep e in un consumo finale di energia non superiore a 956 Mtep nel 2030. Con il recesso del Regno Unito, i dati sul consumo energetico dell'Unione per il 2020 e il 2030 devono essere adeguati alla situazione di 27 Stati membri. Un adeguamento tecnico degli obiettivi si traduce in un consumo di energia primaria non superiore a 1.312 Mtep nel 2020 e 1.128 Mtep nel 2030 e in un consumo finale di energia non superiore a 959 Mtep nel 2020 e 846 Mtep nel 2030. (Beb)