Ungheria: ministro Esteri, non c'è politico più democratico di Orban in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, l'Ungheria si aspetta fiducia e rispetto. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un'intervista al portale "Euronews". Szijjarto afferma che nei quattro anni di presidenza di Donald Trump le relazioni politiche tra Washington e Budapest sono state ottime, grazie soprattutto ai buoni rapporti personali dell'ex presidente statunitense con il primo ministro ungherese, Viktor Orban. Szijjarto spera che il buon livello raggiunto dalle relazioni tra i due Paesi nel quadriennio conclusosi possano proseguire. A "Euronews" il ministro ha negato di aver criticato Joe Biden e di averlo attaccato in merito alle accuse di corruzione verso suo figlio. Szijjarto ha ricordato che in un intervento televisivo durante la campagna elettorale, Biden ha etichettato l'Ungheria come uno Stato autocratico, facendo mostra di una mancanza di rispetto e di fiducia verso il Paese centro-europeo. (segue) (Vap)