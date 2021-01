Ungheria: ministro Esteri, non c'è politico più democratico di Orban in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Szijjarto dichiara di essere almeno in parte sollevato perché sono dichiarazioni fatte in campagna elettorale, ma esige più rispetto verso Budapest. "L'attuale primo ministro ungherese è stato il primo a chiedere l'abbandono dell'Ungheria da parte delle truppe sovietiche. Ha giocato un ruolo importante nella transizione democratica ed è stato eletto premier quattro volte", ha dichiarato il titolare degli Esteri, che non riesce "a immaginare un politico più democratico in Europa in questo momento". A proposito della sua recente visita a Mosca, Szijjarto spiega di aver negoziato l'acquisto del vaccino russo Sputnik V e la fornitura di gas verso l'Ungheria alla luce della scadenza in autunno del relativo contratto in essere. Questi erano i temi bilaterali in agenda e la visita non è stata un'occasione per chiedere la liberazione dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. "Come Stato membro dell'Ue", l'Ungheria "sostiene la posizione comune dell'Ue presentata dall'Alto rappresentante", Josep Borrell, ha detto il ministro degli Esteri. (Vap)