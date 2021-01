Covid: Rizzotti (FI), nuovo governo lasci a casa Arcuri, commissario dei fallimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la maggioranza ha trascinato il Paese in una crisi di governo nel pieno dell'emergenza sanitaria ed economica senza precedenti, Domenico Arcuri, il commissario 'buono per tutte le stagioni', continua a tacere sulla sua gestione poco trasparente". Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti, in una nota. "A partire dalle siringhe Luer Lock, difficilmente reperibili e più costose, che ha acquistato all'estero mentre in Italia le aziende producono milioni di siringhe standard. Per continuare - spiega la senatrice azzurra - con la distribuzione dei vaccini che iniziano a mancare e che consentiranno di vaccinare i nostri anziani con un ritardo di circa due mesi rispetto alla tabella prevista. Una catena di fallimenti inanellati da Arcuri, noto anche per le mascherine fantasma e oggetto di 70 milioni di provvigione a intermediari a lui noti, per i banchi a rotelle accatastati in aule vuote, sul costo dei quali stiamo ancora spettando risposte alle nostre ripetute interrogazioni parlamentari". (segue) (Com)