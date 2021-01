Cina: Covid, Pechino respinge interferenze politiche Usa su tracciamento origine pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica che gli Stati Uniti possano collaborare in modo responsabile, rispettare i fatti, la scienza e il duro lavoro degli esperti internazionali in modo tale da svolgere il tracciamento dell'origine e la ricerca scientifica senza interferenze politiche. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Zhao Lijian, a commento della preoccupazione espressa dagli Stati Uniti per la raccolta di "informazioni false" sull'origine del coronavirus. Il gruppo internazionale di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha completato oggi la quarantena di 14 giorni dopo l'arrivo a Wuhan il 14 gennaio scorso. Zhao ha spiegato che la quarantena è in linea con lo standard internazionale. Ha aggiunto che la squadra condurrà interviste e discussioni nel rispetto delle normative cinesi sulla prevenzione delle epidemie. "Qualsiasi parola e azione con presunzioni negative o tentativi di politicizzare la questione dell'origine della Covid-19 sono inappropriati: la tracciabilità dell'origine del virus è un processo in corso che può coinvolgere più luoghi e aree. È una questione scientifica complicata e richiede agli scienziati di svolgere ricerca scientifica e cooperazione a livello globale. La ricerca scientifica internazionale e la cooperazione sull'individuazione dell'origine mirano a comprendere il virus, i serbatoi animali e le vie di trasmissione in modo da prevenire meglio possibili rischi futuri e rispondere a crisi di salute pubblica simili", ha osservato il portavoce. (segue) (Cip)