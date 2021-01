Cina: Covid, Pechino respinge interferenze politiche Usa su tracciamento origine pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di esperti Oms che studia le origini della pandemia di coronavirus a Wuhan ha lasciato oggi l'albergo in cui ha trascorso le due settimane di quarantena per iniziare il lavoro sul campo. Uno dei componenti, Peter Daszak, ha spiegato su Twitter che ora inizia la fase successiva del lavoro con le controparti cinesi. Il gruppo, che ha lavorato in videoconferenza mentre era in quarantena, è guidato da Peter Ben Embarek, il massimo esperto dell'Oms sulle malattie degli animali che si incrociano con altre specie, e dovrebbe rimanere in Cina per altre due settimane. "Non ci sono garanzie di risposte", ha dichiarato alla stampa Mike Ryan, capo dell'emergenza dell'Oms, all'inizio di questo mese. "È un compito difficile stabilire completamente le origini e talvolta possono essere necessari due, tre o quattro tentativi per essere in grado di farlo in contesti diversi". La squadra investigativa sarebbe dovuta arrivare a Wuhan all'inizio di gennaio e i ritardi dovuti alla parte cinese hanno suscitato critiche pubbliche dal capo dell'Oms, che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato di essere "sino-centrico" all'inizio dell'epidemia. (segue) (Cip)