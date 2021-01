Cina: Covid, Pechino respinge interferenze politiche Usa su tracciamento origine pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team è arrivato a Wuhan il 14 gennaio in tarda mattinata con una compagnia aerea low cost da Singapore. La delegazione ha lasciato il terminal dell'aeroporto attraverso un tunnel plastificato contrassegnato come "passaggio per la prevenzione delle epidemie", ed è salito a bordo di un autobus isolato e sorvegliato da personale di sicurezza. Hung Nguyen, biologo vietnamita che fa parte del team, ha dichiarato che non prevede alcuna restrizione al lavoro del gruppo in Cina, ma ha avvertito che difficilmente sarà possibile giungere a risposte certe in merito all'origine della pandemia. "Quello che vorremmo fare con il team internazionale e le controparti in Cina è tornare nell'ambiente di Wuhan, riesaminare in profondità i casi iniziali, cercare di trovare altri casi che non sono stati rilevati in quel momento e provare a vedere se possiamo ricostruire la storia dei primi casi", aveva affermato Ben Embarek a novembre. "Stiamo cercando le risposte che potrebbero salvarci in futuro, non colpevoli e non persone da incolpare", ha detto ai giornalisti questa settimana Ryan. (segue) (Cip)