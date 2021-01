Cina: Covid, Pechino respinge interferenze politiche Usa su tracciamento origine pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso, uno dei membri della squadra, Marion Koopmans, virologa presso l'Erasmus University Medical Center nei Paesi Bassi, ha detto che è troppo presto per dire se il virus Sars-CoV-2 sia passato direttamente dai pipistrelli all'uomo o abbia avuto un altro animale come ospite intermedio. Il direttore del Centro di emergenza sanitaria pubblica cinese, Feng Zijian, ha ammesso di non avere risposte sull'eventuale specie intermedia o su come il virus sia passato dagli animali agli esseri umani. Feng ha assicurato che esperti medici cinesi lavoreranno a stretto contatto con il team di esperti dell'Oms per indagare sulla questione. Anche il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, su Twitter, ha promesso un lavoro "a stretto contatto" con le autorità cinesi e definito "cruciale" la missione del team. Gli esperti avevano inizialmente programmato di entrare in Cina all'inizio di gennaio per le indagini, ma il loro arrivo è stato ritardato a causa della mancata autorizzazione da parte di Pechino. Il 13 gennaio la Commissione sanitaria nazionale ha affermato che scoprire l'origine del virus che ha causato la pandemia è un compito scientifico e il team di esperti dell'Oms dovrà compiere viaggi simili anche in altri Paesi oltre alla Cina. (segue) (Cip)