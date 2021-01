Cina: Covid, Pechino respinge interferenze politiche Usa su tracciamento origine pandemia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri i parenti delle vittime della Covid-19 di Wuhan hanno riferito che le autorità cinesi hanno cancellato il loro gruppo sui social media e stanno facendo pressioni per metterli a tacere mentre la squadra di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità è in città per indagare sulle origini della pandemia. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, decine di familiari di pazienti deceduti si sono uniti per effettuare una ricerca condivisa di responsabilità da parte dei funzionari di Wuhan, che incolpano di aver gestito male l'epidemia che ha colpito per prima la città esattamente un anno fa. Secondo i parenti delle vittime, lo sforzo è stato finora vanificato dall'ostruzione ufficiale, dal monitoraggio dei gruppi di social media e dall'intimidazione. La pressione è inoltre aumentata negli ultimi giorni, apparentemente per mettere a tacere qualsiasi critica ed evitare imbarazzi durante l'indagine in loco da parte del team dell'Oms. (Cip)