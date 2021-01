Messico-Bolivia: ambasciatrice Mercado torna a La Paz dopo crisi diplomatica di fine 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Messico ha annunciato il ritorno di Maria Teresa Mercado alla guida dell'ambasciata in Bolivia, posto che aveva dovuto abbandonare a dicembre del 2019 in un momento di particolare tensione tra i due paesi. Il Messico aveva avuto un ruolo importante nella crisi politica seguita alle ipotesi di brogli nelle elezioni presidenziali boliviane, chiusa con le dimissioni di Evo Morales e la formazione del governo "ad interim" retto dalla senatrice Jeanine Anez. Forte del principio di attenzione ai diritti umani, il paese nordamericano aveva offerto asilo a Morales e protezione a diversi funzionari del governo uscente. Con il rientro di Mercado, spiega il ministero parlando di una decisione "presa di comune accordo tra i due governi", si pone rimedio al "danno della dichiarazione di persona non grata", che spinse il Messico ha ritirarla e chiamarla a consultazioni". "Il Messico e la Bolivia, in particolare nel quadro del 190esimo anniversario dell'apertura delle relazioni formali, hanno manifestato il loro interesse a rilanciare i rapporti diplomatici e il reciproco desiderio di stabilire una associazione strategica", si legge ancora nella nota. (segue) (Mec)