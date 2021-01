Governo: Giacomoni (FI), stallo politico blocca il Paese, invertire rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della commissione parlamentare di vigilanza su Cassa depositi e prestiti (Cdp), parla di "stallo. È l'unico termine - continua il parlamentare in una nota - che descrive appieno l'attuale situazione del Paese. Uno stallo, innanzitutto politico e di governo, che coinvolge tutto e tutti. Generato anche dall'incapacità di questo esecutivo, ormai dimissionario, di affrontare in maniera coraggiosa, risoluta e tempestiva certi dossier, soprattutto di politica industriale, che adesso creano imbarazzi e rischiano di deflagrare anche in tensioni sociali". L'esponente di FI aggiunge: "Oggi è la volta del caso Fincantieri, che si aggiunge a quelli Alitalia, Whirlpool, ex Ilva, Autostrade. Tutte partite irrisolte e che stanno finendo male a causa di un governo immobile, che in questi anni ha scelto di non scegliere, di non decidere, per non assumersi le proprie responsabilità. Anche per questo serve un governo forte e autorevole, che non segua il solco tracciato dal precedente, ma inverta la rotta - conclude Giacomoni -, abbia un progetto, una visione, un'idea di politica economica e industriale chiara da portare avanti". (Com)