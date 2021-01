Russia: pubblici ministeri, conseguenze legali per società internet a sostegno delle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del procuratore di Mosca ha diffuso avvertimenti nei confronti di sei persone e cinque società di servizi internet sulle possibili conseguenze legali del sostegno alle manifestazioni non coordinate con le autorità di sicurezza. L'avviso arriva in vista delle nuove proteste indette dai sostenitori dell'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj, previste per domenica 31 gennaio, nei pressi della sede dell'Fsb alla Lubjanka (Mosca). La Procura non ha specificato quali società hanno ricevuto gli avvertimenti, ma secondo fonti dell'agenzia di stampa "Interfax", gli avvertimenti riguarderebbero Facebook, Google, Mail Group, Twitter e TikTok.(Rum)