Governo: Tabacci (Cd), sì a Conte ter, nostra componente conta 15 parlamentari

- Un reincarico al presidente uscente Conte "ci sembra necessario perché è l'unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura". Lo ha detto Bruno Tabacci di Centro democratico (Misto) dopo le consultazioni con presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Siamo la componente del Misto della Camera più consistente con 15 parlamentari. Ai più la crisi appare difficile da spiegare", ha aggiunto per poi concludere: "Ci affidiamo alla saggezza del presidente Mattarella, punto di riferimento decisivo e non tanto un notaio".(Rin)