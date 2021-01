Roma: Raggi, ok a progetto riforestazione Villa Ada, nuovi alberi per uno dei parchi simbolo città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli alberi di Villa Ada, così come quelli delle altre ville storiche di Roma, rappresentano un tesoro collettivo inestimabile. Valorizzarli, piantare nuovi esemplari, non significa soltanto prenderci cura di un parco ma, bensì, puntare sul futuro dell’intera città. Vuol dire investire sul benessere dei nostri figli, creando spazi belli e sicuri dove farli giocare. Quello di oggi è un ulteriore, importante, tassello del più ampio progetto di riqualificazione degli spazi verdi che stiamo portando avanti insieme a cittadini e associazioni, in tutti i Municipi della Capitale", ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Rigenerare il patrimonio arboreo della nostra città è fondamentale sia punto di vista naturalistico che da quello paesaggistico. Con questo provvedimento vogliamo valorizzare Villa Ada puntando sulle sue risorse verdi, investendo sul loro benessere. Attivando un processo di nuove piantumazioni, infatti, innalziamo i livelli di sicurezza per i tantissimi cittadini che, ogni giorno, frequentano il parco e, contemporaneamente, diamo un contributo importante al nostro ecosistema. Nel rispetto dei cicli biologici delle piante e delle specie caratteristiche della Capitale", ha aggiunto l’assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini. (Com)