Ue: la Bce avverte le banche, prepararsi a insolvenze su prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche dell'Eurozona “devono prepararsi”a un aumento delle insolvenze sui prestiti a causa del coronavirus e “almeno mitigare i cliff effects che possono verificarsi per il limite di tempo dei programmi di sostegno” della Banca centrale europea (Bce). A lanciare l'avvertimento è il Consiglio di vigilanza della Bce, secondo cui il ischio di credito "deve essere visto come una delle maggiori sfide per il settore bancario e le autorità di regolamentazione nei prossimi mesi”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il Consiglio di vigilanza della Bce ha osservato che, “all'inizio del 2020, le banche dell'area dell'euro erano molto meglio dotate di capitale e molto meglio armate contro un crisi economica rispetto alla crisi finanziaria globale”. Tuttavia, “è ancora necessaria la vigilanza”, poiché esistono sfide “n diverse aree critiche”, riguardanti in particolare il rischio di un improvviso aumento dei prestiti non più serviti. Inoltre, in alcune classi di attività, vi è il rischio di correzioni di prezzo, ad esempio sui mercati immobiliari: Per il Consiglio di vigilanza della Bce, infatti, i mercati immobiliari residenziali dell'Eurozona hanno “finora tenuto bene”, ma i prezzi hanno continuato a salire, “anche se vi sono segni di sopravvalutazione”. (Geb)