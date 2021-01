Lavoro: Usb Amsa, rappresentanza sindacale deve essere scelta dai lavoratori non dai sindacati padronali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi 28 gennaio i lavoratori di Amsa sono scesi in presidio davanti alla Camera del Lavoro di Milano – sede della Cgil – per rivendicare "il loro diritto a decidere da chi essere rappresentati all’interno dell’azienda". Lo si legge in una nota di Usb Lombardia. "Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno infatti bloccato le elezioni della Rsu aziendale, facendo però decadere la rappresentanza eletta, appropriandosi illecitamente della facoltà di contrattazione - scrive il sindacato - Questo è un ulteriore passo verso lo scippo dei diritti sindacali portato avanti sia nel lavoro privato che nel pubblico impiego dai padroni e dai sindacati che con loro stringono accordi sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori. Usb ha avviato con il presidio di questa mattina una serie di iniziative per restituire alle lavoratrici e ai lavoratori il diritto costituzionale alla libera associazione sindacale e all’esercizio di tutti i diritti sindacali, inclusa la scelta attraverso elezione della Rsu. Questo pomeriggio proseguiremo con un incontro in diretta streaming sull’intesa firmata dall’Aran e da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief che limita fortemente il diritto di sciopero all’interno della Scuola ed esautora la Rsu dalla contrattazione sui contingenti minimi". "Usb Lombardia, Lavoro Privato e Pubblico Impiego, proseguiranno con azioni concrete per fare in modo che ogni lavoratrice e lavoratore in ogni posto di lavoro possa sentirsi tutelato dalla Rsu che ha votato - aggiunge Usb nella nota - Perché questa è la Democrazia, questa è la legge, questo è quanto previsto dai Contratti Nazionali. Le reazioni antidemocratiche di Cgil, Cisl, Uil alle scelte a loro non favorevoli sono il segno tangibile di quanto non rappresentino più nessun altro se non se stessi e i propri interessi. Basta con i ladri di democrazia, basta con gli accordi sulla pelle dei lavoratori, riprendiamoci quello che ci spetta: disdire la delega a questi comitati d’affari e riprenderci tutto". (Com)